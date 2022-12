"Une formidable opportunité": l'expertise de l'UNamur dans le domaine spatial reconnue

UniversEH s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Universités européennes", promue par la Commission européenne. L'UNamur rejoint six autres partenaires d'une alliance qui aborde la thématique spatiale, sous divers aspects : science, ingénierie, économie, sciences sociales et humaines, brevets et innovation, entrepreneuriat, sciences et médecine, développement durable, art et culture.

"UniversEH s'inscrit parfaitement dans les valeurs défendues à l'UNamur, à savoir placer l'humain au cœur de nos démarches scientifiques. Rejoindre cette alliance représente une source de rayonnement de nos expertises et une formidable opportunité pour l'ensemble de notre communauté universitaire, tant pour nos scientifiques, que pour nos académiques et nos étudiants, de nouer de nouvelles collaborations fructueuses", se réjouit Annick Castiaux, rectrice de l'UNamur.

L'UNamur renforce sa présence dans le paysage européen

L'observatoire astronomique de l'UNamur permet de mener diverses observations du ciel et du soleil, mais aussi de répondre aux besoins du marché aéronautique en équipements électroniques intelligents, ainsi que ceux liés au développement de nouveaux revêtements 2D et 3D.

L'UNamur dispose aussi d'équipes d'experts interdisciplinaires qui contribuent à la recherche sur la gestion durable des ressources naturelles présentes dans l'espace et sur la nature des défis éthiques, juridiques et économiques liées à l'exploitation des ressources extraterrestres.

"Nous allons également pouvoir contribuer au développement du réseau UniversEH grâce à nos expertises reconnues en pédagogie innovante et en multilinguisme ou encore au travers de nos expériences de médiation scientifique", ajoute Annick Castiaux.

L'UNamur renforce sa présence dans le paysage européen et alimente sa stratégie de développement international.