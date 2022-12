L’équipe féminine de gymnastique de l’UCLouvain aux USA

Les championnats universitaires aux USA regroupent les meilleurs gymnases du pays. Ils sont ouverts aux universités étrangères. "Nous avions reçu une invitation en 2017. On s’est dit pourquoi pas. Nous y avons participé, nous étions la seule université étrangère. C’était encore le cas en 2019. Nous avions décidé de nous y rendre tous les deux ans. Le Covid a perturbé la programmation", explique Eleni Lari Carrillo, présente comme coach de l’équipe depuis plusieurs années.

L’équipe de l’UCLouvain s’y est distinguée. "Nous avons gagné en 2017 et avons terminé à la troisième place deux ans plus tard, en 2019 en catégorie 8 de la compétition non professionnelle. Le niveau 8 est le deuxième niveau le plus élevé non-professionnel, juste derrière le niveau 9. Ce niveau est le bon rapport pour notre équipe composée d’anciennes gymnases et de filles en activité dans les clubs. Elles sont toutes étudiantes à l’UCLouvain, principalement en éducation physique mais aussi en psycho et en médecine."

Une opération de crowdfunding

L’équipe se prépare pour ces championnats. "Nous ne savons pas encore si nous allons former une ou deux équipes. Nous avons un programme d’entraînement pour les championnats universitaires en Belgique. Nous l’adaptons pour notre participation aux USA", explique Ilona Simons.

Un tel voyage à un coût. "En 2023, il devrait tourner aux alentours de 2000€ par gymnaste. Cet énorme pour une étudiante. Nous avons vendu des cookies, des lasagnes. Nous avons lancé une opération de crowdfunding sur kisskissbankbank. Il est possible d’obtenir des infos sur cette opération via notre page Facebook" UCLouvain Gymnastics ".