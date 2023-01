Quand les universités interdisent à leurs chercheurs de prendre l’avion

Pour la vice-présidente de l’université, Margot van der Starre, il n’est toutefois pas question que l’université assume seule le coût plus élevé des voyages en train. “Nous ne voulons pas rendre les choses trop faciles. Nous effectuons beaucoup de recherches financées par des tiers et je pense qu’ils devraient payer les billets de train”, a-t-elle déclaré. Selon elle, d’autres universités néerlandaises prévoient d’emboîter le pas.

Comme l’indique l’article du Times Higher Education, l’Université de Neuchâtel (Suisse) a également pris la décision de ne rembourser les voyages en avion de ses enseignants et chercheurs que si l’alternative en train prend plus de 10 heures. Voyager en avion doit donc être limité aux cas où il n’est pas possible de faire autrement.

Précisons que pour les établissements supérieurs, la participation à des colloques internationaux constitue une grande part de leur visibilité sur la scène internationale et permet aux chercheurs de rencontrer leurs pairs. Malheureusement, les voyages en avion impactent également fortement leurs émissions de gaz à effet de serre. En prenant cette décision, l’Université d’Utrecht espère une diminution de ses émissions de 11 à 15 %.

Et en Belgique ?

Les établissements supérieurs ont tous adopté un plan de transition, dans lequel la mobilité internationale est abordée. Tous veulent privilégier les modes de transports moins polluants. Citons deux exemples parmi d’autres.

À l’UCLouvain, une Charte de mobilité internationale responsable a été adoptée sur base volontaire par 90 % des instituts de recherche, lieux principaux de la mobilité internationale, par l’administration centrale, ainsi que par deux facultés. Elle se décompose en trois axes : réduire les déplacements, remplacer les trajets en avion par des trajets en train, et compenser les trajets en avion. Selon les chiffres de l’université, la part modale du train dans les déplacements européens est passée de 16 % en 2017 à 21 % en 2021.

À l’ULB, dans son rapport de mobilité 2022, l’université explique appliquer une politique de voyages “qui intègre des recommandations pour limiter le nombre de déplacements et favoriser le train à la place de l’avion”.