"J'ai peur de prendre le train": au Japon, la période des examens entraîne une augmentation des agressions sexuelles

Dans toutes les grandes villes du Japon, les autorités sont sur le qui-vive depuis l'ouverture de la saison des examens et des concours d'entrée aux universités, explique la RTBF. En effet, il s'agit d'une période où beaucoup de jeunes, et notamment de jeunes filles, prennent le train pour se rendre aux endroits où elles doivent passer leurs tests. Les "chikan" sont donc particulièrement actifs. En japonais, "chikan" signifie "attouchements non consentis" et, par extension, il désigne aussi l'auteur de ces agressions sexuelles.