Jeff Hoeyberghs, qui avait tenu des propos misogynes à l'Université de Gand, demande à nouveau son acquittement

L'intéressé, invité par l'association étudiante conservatrice flamande Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), avait tenu des propos polémiques lors d'une conférence donnée à l'Université de Gand le 4 décembre 2019. "Les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l'argent, mais elles ne veulent plus écarter les jambes", avait-il ainsi notamment déclaré.

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes avait reçu dans la foulée de la mise en ligne d'images de conférence 1.489 signalements. De même, Unia, l'ancien Centre interfédéral pour l'égalité des chances, avait reçu 152 signalements pour discrimination sur base de "critères raciaux, de caractéristiques physiques ou de l'état de santé".

La chambre du conseil avait décidé de renvoyer Jeff Hoeyberghs devant le tribunal correctionnel. Son avocat, Me Hans Rieder, a alors déposé une requête en récusation contre le président du tribunal correctionnel, mais celle-ci a été rejetée. Le tribunal a in fine infligé au chirurgien plasticien dix mois de prison, dont la moitié avec sursis, et une amende de 8.000 euros.

Jeff Hoeyberghs était présent à l'audience mardi devant la cour d'appel et a indiqué avoir préparé une déclaration tandis que son avocat a de nouveau réclamé l'acquittement de son client tout en s'en prenant vertement au premier juge. "Le juge a abusé du pouvoir qu'il lui a été donné. Il a outrepassé ses compétences. Cinq mois (de prison) ferme pour un discours à l'université. Il y a des limites. Le juge a rendu une décision politique. Ce n'est pas un jugement. C'est très grave", a plaidé Me Rieder. "Cela revient au juge de dire 'espèce de conservateur catholique idiot, vous ne comprenez pas la vie, nous, l'intelligentsia de gauche, allons vous le dire'."

La cour d'appel rendra son arrêt le 21 février.