Douze entreprises et universités s'engagent en faveur de voyages d'affaires durables

Les personnes qui voyagent souvent en avion représentent 1% de la population mondiale, mais sont responsables de la moitié des émissions provenant de l'aviation. "La toute nouvelle coalition, une initiative de Bond Beter Leefmilieu, The Shift, Climate Neutral Group et Canopea, rassemble les précurseurs en matière de voyages d'affaires durables et les incite à opter pour une politique de voyage favorable aux employés et au climat. Les signataires s'engagent à éviter les déplacements inutiles et les voyages en avion", déclare Bond Beter Leefmilieu.

À l'université d'Anvers par exemple, les voyages en avion des membres représentent 4.000 tonnes de CO2 par an, soit 10% des émissions de l'université. "En rejoignant la coalition, nous souhaitons renforcer notre politique de voyage durable et réduire d'au moins 30 % les kilomètres parcourus en avion d'ici 2030", a déclaré le recteur de l'institution Herman Van Goethem.

Le ministre Gilkinet a assuré son soutien à l'initiative, notamment par une politique d'appui au développement de trains de nuit depuis Bruxelles.