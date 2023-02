Universités bloquées, manifestation : en France, les étudiants s’emparent de la lutte contre la réforme des retraites

Et la contestation a aussi gagné le monde étudiant, qui se mobilise. Pour la première fois, des syndicats étudiants ont appelé à bloquer les universités contre la réforme des retraites. C’est notamment le cas à Paris, où les étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont bloqué l’accès au campus de Tolbiac dès 7h30 ce matin, avant de rejoindre le défilé en début d’après-midi.

💬 "La jeunesse est mobilisée contre la réforme des retraites"



➡ Les étudiants de Paris 1 bloquent l'université et rejoindront les manifestations cette après-midi pic.twitter.com/QN7q31Yw8H — BFMTV (@BFMTV) February 7, 2023

Même chose à l’université Jean-Jaurès à Toulouse, à Mulhouse ou encore à Rennes 2 qui est bloquée depuis lundi après la venue du député de la France insoumise, Louis Boyard. L’université a annoncé fermer ses portes” jusqu’à jeudi inclus afin de remettre les locaux en état de fonctionnement”, a annoncé l’université dans un communiqué ce mardi.

Les étudiants ont voté le blocage lors d’une réunion publique lundi, après quoi les salles de cours ont été vidées. Le mobilier a été sorti des bâtiments par les contestataires afin d’en faire des barricades.

Contre la réforme des retraites et la précarité étudiante, les étudiants bloquent la fac de Rennes 2. Le mobilier est sorti pour barricader les portes. #rennes #rennes2 #blocage #université #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/MywzB5WF4u — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) February 6, 2023

Oups ! Après ma réunion publique à Rennes II, les étudiants viennent de voter le blocage de la fac.



Les étudiants ont pris conscience que leur nombre et leur force permettra de faire tomber la #ReformeDesRetraites.



Il se passe quelque chose dans la jeunesse. Nous allons gagner. pic.twitter.com/Oa8R31SMzI — Louis Boyard (@LouisBoyard) February 6, 2023

"La jeunesse en a marre et veut se faire entendre. Cette réforme a été faite pour qui ? Pas pour les femmes, pas pour les jeunes. On n'a pas envie de se projeter dans une société où on devra travailler jusqu'à 67 ans et mourir au travail", a argué sur RMC ce mardi matin, la présidente de l'Unef, l'un des syndicats étudiants mobilisé, à propos des blocages.

Les lycéens suivent également le pas depuis de début du mouvement. Ce mardi, 175 établissements auraient été bloqués, d’après les syndicats lycéens.

🇫🇷 FLASH - La police est intervenue pour débloquer le Lycée Racine à #Paris, bloqué par des lycéens mobilisés contre la réforme des retraites. (via @JulesRavel1) #blocus #greve7fevrier pic.twitter.com/XbIoXYrGgX — Mediavenir (@Mediavenir) February 7, 2023

Mouvement d’ampleur, la mobilisation contre la réforme des retraites a réuni plus d’un million de personnes à chaque fois dans les rues de France lors des deux dernières journées de manifestations. Les différentes organisations étudiantes (Unef, FAGE), ainsi que les lycéens, ont déjà pris part aux cortèges lors des précédents rassemblements.

À lire aussi

Georges-Louis Bouchez critique

Cette contestation fait du bruit jusque chez nous, où elle a provoqué un commentaire de Georges-Louis Bouchez. Lors de la manifestation du 21 janvier, CNews interrogeait un étudiant en philosophie, dont le point de vue sur le travail a fait réagir le président du MR. “Nous, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans et le but, c’est plus de retraite du tout : on finit avec le travail et on n’a plus besoin de passer sa vie à se fatiguer”, déclarait notamment l’étudiant.

“Il a 21 ans… Et il ne veut pas travailler. En tant qu’étudiant en philo, il devrait savoir qu’il n’y a aucune société heureuse sans travail. Mais surtout, qu’il ne veuille rien faire de sa vie ne doit pas l’entraîner à imposer cette triste vision du monde aux autres”, a fendu le libéral sur Twitter.