À seulement 21 ans, cette étudiante américaine a déjà vécu deux tueries de masse: "C'est incompréhensible"

"J'ai seulement 21 ans, et c'est déjà la deuxième tuerie de masse à laquelle je survis", a déclaré la jeune femme dans une vidéo sur TikTok. "A l'époque de Sandy Hook, je suis restée recroquevillée tellement longtemps que j'ai eu plusieurs fractures en bas du dos", explique-t-elle. "Cette douleur se réveille à chaque fois que je suis dans une situation stressante."

"Le fait qu'à seulement 21 ans, j'ai déjà vécu deux tueries de masse est tout bonnement incompréhensible." Si elle présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, elle indique qu'il faut à présent plus que des prières pour faire changer les choses. "Il faut une législation, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser ça se reproduire encore."

La jeune femme n'est pas la seule à avoir été confrontée à plusieurs tueries de masse. Comme l'explique le New York Times, Emma Riddle, une étudiante de 18 ans, était lundi sur le campus de Michigan State alors qu'elle avait déjà assisté, le 30 novembre 2021, à une fusillade à la Oxford High School. Celle-ci avait fait 4 morts. "Je revis ça à peine un an plus tard, c'est irréel. Qu'est-ce qui se passe?" L'étudiante, qui commençait à reprendre confiance et à oser refréquenter les endroits bondés doit maintenant repartir de zéro. "Je n'aurais jamais pensé devoir à nouveau envoyer des messages à mes amis pour les rassurer et leur dire que j'allais bien."

"Pour une génération de jeunes Américains, les tueries de masse dans les écoles sont devenues une douloureuse routine", écrit le journal américain. Ces dernières années, le nombre de tueries de masse a en effet fortement augmenté.

Joe Biden, le président américain réclame depuis longtemps, en vain, de rétablir aux Etats-Unis une interdiction des fusils d'assaut, telle qu'elle avait existé entre 1994 et 2004, mais il bute sur l'opposition du parti républicain, lequel se pose en défenseur du droit constitutionnel à détenir des armes.