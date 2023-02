"Jamais, je n’avais pensé qu’à 18 ans je devrais fuir mon pays à cause de la guerre", témoigne une étudiante ukrainienne de l’UCLouvain

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Un an après et toute cette semaine, nous allons à la rencontre des Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Brabant wallon mais aussi de leurs hébergeurs et de responsables de CPAS qui ont été en première ligne pour leur accueil. Nous débutons ce lundi avec le témoignage d’Alina Shkoryna, étudiante ukrainienne de l’UCLouvain.