Après avoir fui la guerre, les étudiants étrangers en Ukraine en plein désarroi

Originaire du Zimbabwe et naturalisée Britannique, Korrine faisait partie des dizaines de milliers d'étudiants étrangers en Ukraine, souvent venus de pays en développement, qui payaient relativement peu pour y étudier. Après avoir fui la guerre, ces étudiants n'ont pas bénéficié des droits octroyés aux Ukrainiens ayant eux aussi quitté le pays et se sont parfois retrouvés livrés à eux-mêmes.

Depuis son retour à Leicester et même si elle est Britannique, Korrine explique qu'elle n'a pas pu reprendre ses études, faute de diplôme reconnu et de ressources pour payer les frais de scolarité. Selon elle, ses anciens camarades sont "dans une terrible" situation financière. La jeune femme a donc décidé de contacter les universités britanniques, d'interpeller les Nations unies et le ministère ukrainien de l'Education sur leurs cas.

Elle explique avoir "frappé à beaucoup de portes" qui lui ont été "refermées au nez". "On a vécu la même chose (que les Ukrainiens). Nous vivions dans le même pays. Pourquoi n'y a-t-il pas d'empathie?". "Ils nous disent que (...) ce n'est pas notre pays, qu'on peut toujours rentrer dans notre pays", ajoute-t-elle. Mais "beaucoup d'étudiants ne peuvent pas retourner dans leur pays".

"Racisme"

Au Royaume-Uni, aux universités reconnues dans le monde entier, les étudiants ukrainiens qui ont reçu un visa peuvent étudier sous les mêmes conditions que les citoyens britanniques, soit à des coûts bien plus faibles que les frais exorbitants demandés aux étrangers.

Mais les étudiants étrangers en Ukraine "n'ont aucune voie d'accès légale et sûre vers le Royaume-Uni", explique Catherine Gladwell, directrice de l'association Refugee Education UK. S'ils y arrivaient, ajoute-t-elle, ils devraient payer des frais très élevés pour être scolarisés.

Elle donne l'exemple d'un étudiant afghan ayant fui les talibans en 2021 avant de trouver refuge en Ukraine, pour devoir partir de nouveau quelques mois plus tard. "Quand il s'agit de problèmes qui touchent les personnes noires ou de couleur, malheureusement, elles se retrouvent toujours en bas de la liste", déplore de son côté Korrine.

Quelque 76.000 étrangers étudiaient en Ukraine avant la guerre, la plupart venus d'Afrique, une pratique répandue depuis l'ère soviétique. Selon Mme Gladwell, ils ont largement été exclus des bourses d'études offertes à ceux fuyant le conflit.

Diplôme non reconnu

L'université de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, est une rare exception. Nalin Thakkar, un responsable de l'établissement, affirme à l'AFP qu'un de leur programme de bourse -créé à la suite de la guerre en Ukraine- est accessible à "tout étudiant, partout, de n'importe quelle zone de conflit".

Mais "nous avons seulement reçu une demande d'admission (sur près de 1.000) qui venait d'un étudiant en Ukraine mais originaire d'ailleurs", assure-t-il. Les étudiants étrangers en Ukraine étudient principalement la médecine et la chirurgie dentaire, ce que la bourse de l'université de Manchester ne couvre pas. De son côté, Korrine explique se résigner à faire une croix sur son rêve de devenir médecin.

Alors qu'elle faisait des études d'infirmières à Leicester, partir étudier la médecine en Europe de l'Est constituait une solution idéale pour sa famille aux revenus très modestes.

Après avoir quitté l'Ukraine, elle a appris que l'ordre des médecins britanniques (GMC) ne reconnaissait même plus les diplômes de l'université de Dnipro.

Contacté par l'AFP, le GMC a expliqué que "certains étudiants ont obtenu un diplôme suivant un schéma d'études qui signifiait qu'ils n'avaient pas obtenu un diplôme de médecine complet" et que cela n'avait rien à voir avec la guerre.

La décision a dévasté Korrine: "Après tout ce travail acharné, je n'ai (aucun diplôme) à montrer pour le prouver".