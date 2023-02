Son parcours au sein de la chambre de traitement de la toxicomanie est une réussite: Zakaria, étudiant, est abstinent au cannabis

Pour financer sa propre consommation, Zakaria venait de se lancer dans la vente quand il a été contrôlé par les policiers. Sur son chemin de fuite, il a tenté de se débarrasser d’un sachet contenant du cannabis.

"Ça m’a bien servi de leçon"

Dix mois après son intégration dans le programme, Zakaria est un autre homme. Totalement abstinent au cannabis, il a repris le chemin de l’école. Plus question pour lui de retomber dans une forme de délinquance. "Franchement, ça m’a bien servi de leçon et je suis parti pour ne plus m’arrêter", insiste le jeune homme.

Grâce à ce parcours sans faute, il peut espérer obtenir une suspension simple du prononcé dans son dossier. Au départ de celui-ci, le parquet avait requis un an de prison contre Zakaria.

Le 21 mars prochain, le prévenu devrait sans surprise obtenir cette mesure de faveur.