Appelés sur les lieux, les pompiers n'ont rien pu faire. L'heure du décès a été prononcée à 5h24. La victime est un jeune étudiant en économie de 19 ans.

Pour l'heure, on ignore encore ce qu'il s'est passé. Tout porte à croire que l'étudiant est tombé depuis le quatrième étage du bâtiment. Personne ne sait encore si la cause est accidentelle ou non. Une enquête a été ouverte.

L'Université de Bordeaux a quant à elle prévenu ses étudiants. Elle a mis en place une cellule psychologique pour celles et ceux qui le veulent.