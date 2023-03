Pascal Praud recadre sèchement un étudiant à la radio: "Vous n'avez pas encore fait grand chose dans la vie"

Dans son émission "Les auditeurs ont la parole" sur RTL, Pascal Praud invite les Françaises et Français à le contacter afin de s'exprimer en direct sur des sujets d'actualité. Ce lundi, le débat était consacré à la réforme des retraites, et plus précisément aux appels à bloquer les lycées et universités. Colin, un jeune étudiant de 18 ans, a défendu le blocage des établissements scolaires. Mais, en s'exprimant avec un peu trop de fougue, il a agacé le chroniqueur qui travaille également pour Cnews, a noté Ozap.