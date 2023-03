Valentin, un étudiant travaillant avec Cyril Hanouna, meurt poignardé: “Il était sans problème, on ne comprend pas”

”L’alerte avait été donnée samedi par des amies de fac de Valentin qui, après avoir passé la soirée de mercredi à jeudi en sa compagnie, s’étaient inquiétées de ne pas avoir de nouvelles. Le jeune homme leur avait envoyé un message vocal vers 1h30 sur Snapchat, pour les prévenir qu’il était bien rentré. Mais il n’avait, depuis, plus donné aucun signe de vie”, expliquent nos confrères du Parisien.

Selon les premières informations communiquées par la police, le jeune homme était mort depuis au moins deux jours lorsqu’il a été retrouvé. De nombreux objets cassés ainsi que du sang jonchaient le sol de l’appartement, ce qui laisse croire qu’il y a eu une bagarre. Selon les dires de la gardienne de l’immeuble, un homme cagoulé aurait été filmé par les caméras de surveillance en train de se diriger vers l’appartement de Valentin. Selon sa voisine, le jeune homme accueillait souvent des personnes dans le besoin. L’une de ses rencontres aurait-elle mal tourné?

Dans tous les cas, la disparition de l’étudiant a ému toute la France, et plus particulièrement Cyril Hanouna. De fait, Valentin était stagiaire dans la société qui gère le public de la société de l’émission “Touche pas à mon poste”. L’animateur a d’ailleurs réagi ce lundi 6 mars sur le plateau de son émission. “C’est quelqu’un qu’on connaissait, qui était sans problème et quand on a appris le drame, on n’a pas compris”, a-t-il déclaré avant de céder la parole au chroniqueur Gilles Verdez. “Il aimait tellement la politique et vos émissions qu’il était dans le public du Face à Baba avec Olivier Véran. C’était un passionné”, a ajouté ce dernier.