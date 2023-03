La KU Leuven, parmi les meilleures universités d’Europe : “Elle consolide et améliore ses positions dans une série de disciplines”

D’après ce classement, la Belgique est “le troisième meilleur centre de recherche d’Europe continentale en termes de productivité, d’impact et de collaboration mondiale dans les pays comptant au moins dix universités classées”. Concernant l’université néerlandophone, elle est “la deuxième meilleure université d’Europe continentale en termes de nombre de programmes parmi les 50 meilleurs”. L’ETH Zurich suisse domine ce classement, même si l’université belge a réussi à quelque peu réduire l’écart.

Toujours selon cette étude, “la KU Leuven est de loin l’université la plus performante de Belgique, avec 45 matières classées, dont 38 dans le top 100 mondial. Elle est suivie par l’université de Gand avec 40 matières classées et 16 dans le top 100”.

Et justement, l’Université de Gand fait également figure de bonne élève puisqu’elle est l’université belge à avoir montré la plus grande progression.

Quant à l’ULB, elle semble plaire aux employeurs puisqu’elle offre “la matière la plus appréciée des employeurs internationaux en Belgique, selon l’enquête de réputation de QS, ce qui laisse présager de bonnes perspectives d’emploi”.

”Les universités belges, au niveau des disciplines, continuent d’être tenues en haute estime par les universitaires”

Ben Sowter, premier vice-président de QS, a tenu à revenir sur la bonne performance des universités dans le Royaume. “La Katholieke Universiteit Leuven reste à la pointe de la recherche mondiale essentielle : La dernière édition de notre classement, qui voit la KU Leuven consolider et améliorer ses positions dans une série de disciplines, reflète un engagement en faveur de la collaboration, de l’innovation et de l’internationalisation”. Avant de poursuivre. “Les universités belges, au niveau des disciplines, continuent d’être tenues en haute estime par les universitaires. Un léger déclin dans les indicateurs de recherche de QS a peut-être entamé sa réputation auprès des employeurs, mais elle reste l’un des meilleurs centres de recherche d’Europe. Un nouveau rééquilibrage des ressources et des priorités en matière de recherche pourrait remédier à cette situation et contribuer à son ascension parmi l’élite européenne”.