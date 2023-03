Qui est Philippe Dubois, le recteur de l’UMons ?

Philippe Dubois, 57 ans, exerce actuellement son deuxième mandat à la tête de l’université hennuyère. Il a été réélu en 2022, pour quatre ans. Le Carolo d’origine est très investi dans l’université depuis qu’il y est entré comme professeur ordinaire en 1997. Il a enchaîné les postes à responsabilités, montant crescendo vers celui pour lequel on le connaît désormais. Il a notamment endossé le rôle de directeur du département de chimie, celui de vice-doyen de la faculté des sciences, ou encore celui de vice-recteur à la recherche.

À lire aussi

La chimie, c’est sa came. Docteur en sciences, il dirige le service des matériaux polymères et composites, intégré au centre d’innovation et de recherche en matériaux polymères (Cirmap). Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres responsabilités. Le moins que l’on puisse écrire est qu’il affiche un CV impressionnant. Le scientifique est l’auteur de 800 articles scientifiques. Rien que ça. Il est également à l’origine d’une septantaine de brevets. Un quart de ses inventions ont mené à l’industrialisation de produits ou procédés.

Le scientifique est reconnu tant au niveau belge qu’international. Il occupe, entre autres, la 18e place d’un top 100 mondial publié par l’agence de presse Reuters, en 2011. Ce classement révèle l’identité des chimistes spécialisés dans les sciences des matériaux les plus influents de la décennie 2000-2010. Il amasse les prix et les médailles. Son master en médecine est peut-être le seul trophée qu’il n’a pas (encore ?) obtenu.