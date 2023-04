L’UCLouvain mise sur Wooflash pour aider les étudiants dans leurs révisions

Les recherches montrent que les méthodes souvent utilisées par les étudiantes et étudiants pour réviser ne sont pas les plus efficaces. Surligner et relire son cours est ainsi moins profitable que de (re) faire des exercices ou de créer des fiches de révision. Partant de ce constat, l’UCLouvain a décidé de miser sur Wooflash, un outil à destination des professeurs et étudiants.