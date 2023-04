Une étudiante utilise l'intelligence artificielle pour faire sauter son amende de stationnement

Millie Houlton était presque résignée à payer son amende. Pas le courage d'écrire une lettre de contestation, c'était plus rapide de payer. Et puis l'étudiante de 22 ans a pensé à l'intelligence artificielle, raconte la BBC. "Je n'avais pas besoin de cette amende, je suis étudiante", insiste l'universitaire prise par la rédaction de son mémoire. "Mais articuler ce que je voulais dire était assez difficile, alors je me suis dit que j'allais voir si ChatGPT pouvait le faire pour moi."