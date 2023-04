La règle des “deux minutes” consiste à se demander si ce qu’on a à faire peut être fait en deux minutes ? La vaisselle, envoyer un mail, imprimer un cours… Si c’est le cas, lancez-vous toute de suite. En réalité toutes vos activités ne peuvent pas être réalisées en deux minutes, mais vous pouvez les démarrer en moins de deux minutes, par des gestes simples comme ouvrir son PC, sortir l’aspirateur, mettre ses chaussures pour sortir…

La règle dite des deux minutes a été inventée par David Allen, “consultant en productivité” et auteur du livre Getting Things Done. D’après l’auteur, cela permet de minimiser les tâches à effectuer. Le plus difficile étant toujours de s’y mettre, une fois lancé, on est plus susceptible de terminer le travail.