75 heures de travail pour l'étudiante qui avait craché sur des policiers à Marbehan

Son avocat, Me Gaël Thiry, avait réclamé une peine de travail pour sa jeune cliente de 18 ans, étudiante à l’institut Saint-Benoît de Habay. "Car ma cliente est calme, elle est bénévole dans une association", avait plaidé Me Thiry.

Et cette peine de travail – sanction qui semblait adéquate aussi pour le procureur Dimitri Gourdange – est celle qui a été décidée ce lundi par le juge Philippe Nazé au tribunal correctionnel d’Arlon.

La jeune fille devra prester 75 heures de travail. Mais elle devra payer beaucoup (elle ou ses parents) car le tribunal la condamne au payement des dépens (600 €), à des frais de 300 € + intérêts, et à verser 250 € à chacun des policiers, parties civiles. Le premier policier a reçu violences et insultes, le 2e a reçu un crachat de la jeune fille.

Crachat et coups de pied envers policiers

Un bref rappel des faits ? Le 12 février dernier, il y a eu quelques tensions ce soir-là au bal au Bois des Iles à Marbehan (Habay) et la police a dû intervenir avec du gaz incapacitant.

La jeune fille, qui était ivre et était sortie à l’extérieur du bal pour soutenir ses amis, a été victime de ce spray des policiers. "Et c’est cela qui l’a mis dans un énervement absolu. Elle a eu une réaction allergique à cause de ce spray et a même refusé qu’on lui donne un gaz décontaminant", avait plaidé son avocat, Gaël Thiry.

Déchaînée, l’étudiante a ensuite porté des coups de pied à la tête de deux policiers et a craché sur eux !

Pour les deux policiers, parties civiles, Me Benjamin Dethier réclamait 500 € de dommage moral pour chacun.

Il en aura obtenu ex aequo et bono 250 € (expression latine toujours utilisée par les tribunaux pour dire le montant qui semble équitable à verser aux victimes).