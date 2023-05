Charleroi Métrople: le studentLab, l'incubateur des projets étudiants entrepreneurs

L’exemple liégeois

Comme le rappelait, lors du lancement, l’ancien président de la Conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole Paul Furlan, c’est à partir du modèle et de l’expérience de l’incubateur liégeois VentureLab que le projet du studentLab a été conçu. L’ambition est d’augmenter significativement le nombre de jeunes accompagnés au travers d’une offre de services élargie: coaching d’entrepreneurs, partage de bonnes pratiques, formations, challenges entrepreneuriaux, rencontre avec des experts, réseautage, aide au lancement et au financement, mise en valeur de projets et création d’une communauté.

Quelque 10 000 étudiants suivent des cours en haute école ou en université à Charleroi Métropole, sans compter les extra-muros qui fréquentent des campus à Bruxelles, Namur, Mons, Louvain-la-Neuve ou Liège… En 2023, le renforcement de l’offre d’enseignement supérieur en intra-ring va encore tirer cette population vers le haut.

"Nous avons pour mission d’aider des jeunes qui vivent, étudient ou souhaitent s’établir dans la région à y concrétiser leur projet", témoigne Amandine Defays, conseillère communication et marketing de la structure et Arnaud Fournier, accompagnateur de projets. "Nous disposons pour cela d’espaces modulables (coworking, salles de réunions, espace lounge, bureaux) et d’une équipe multidisciplinaire. Mission: identifier les étapes clés du succès, élaborer des plans d’actions et leurs rétroplannings mais aussi challenger les bases des projets qui nous sont présentés (de la bonne idée à des formes de maturation plus avancées). Notre expertise recouvre divers secteurs: finances, marketing, digital, organisation, management…"

Un service gratuit

Savoir bien s’entourer, anticiper les écueils, chercher les premiers clients et se confronter au marché, adapter ses besoins à la réalité de la production, trouver des sources de financement: autant de défis pour lesquels le studentLab se veut une ressource précieuse.

"En moyenne, nous accueillons, chaque année, entre 60 et 80 étudiants entrepreneurs. Nous les suivons dans des délais allant de 6 mois à 2 ans, selon les règles imposées par notre cadre légal. Le service est gratuit. Nous pouvons poursuivre l’accompagnement si cela se justifie."