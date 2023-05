En 2017, le professeur, originaire d'Oxford, avait été suspendu par son école après avoir parlé d'un garçon transgenre comme d'une "fille". Il avait en effet félicité un groupe d'élèves en disant "bien joué les filles" et ce, même si le garçon transgenre était dans le lot. Le professeur affirme s'être excusé directement après avoir réalisé son erreur et que cela ne s'est produit qu'à une seule reprise. Mais, pour l'agence de régulation de l'enseignement, il est "plus probable qu'improbable" que le professeur ait appelé l'élève en utilisant le "elle" plusieurs fois par le passé. Il a enseigné dans cette école de 2015 à 2018.

Pour rappel, utiliser un prénom autre que celui choisi par la personne à qui l'on parle s'appelle "mégenrer". Si le mégenrage est volontaire, il s'agit d'un acte transphobe.

Par le passé, Joshua Sutcliffe a enchainé les prises de position, en disant à ses élèves qu'il était contre le mariage gay, et en montrant en classe une vidéo parlant de masculinité en affirmant que "les hommes n'étaient plus assez masculins aujourd'hui".

"À mon avis, il est nécessaire d'imposer une ordonnance d'interdiction afin de maintenir la confiance du public dans la profession", a déclaré M. Meyrick, le président de la TRA. “Le jury a trouvé que la conduite de M. Sutcliffe était bien en dessous des standards attendus de la part d'un professeur."

Le professeur s'est dit "dévasté" après avoir appris la sanction, explique le Telegraph. Il a annoncé faire appel.

Joshua Sutcliffe est le premier enseignant britannique à être interdit d'exercer suite à un mégenrage.