Le but de ce site est de permettre de partager facilement les photos des camps scouts. En résumé, l’animateur peut télécharger toutes les photos dans un album, accessible uniquement par les parents des scouts impliqués et les scouts eux-mêmes. En plus de cela, il est possible, en un clic, d’imprimer un album photo, dont le prix dépendra du nombre exact de photos. En effet, si la plateforme est gratuite (téléchargement et accès des photos), les albums imprimés, eux, sont payants.

”Nous comprenons l’importance de faciliter le partage des souvenirs de camp, surtout lorsqu’on sait que 30 % des sections ne partagent pas leurs photos avec les parents et les animés”, a déclaré le fondateur Arnaud de Cartier, ancien membre de la fédération Les Scouts. “Proposer un service facultatif d’impression d’albums est apparu comme une évidence”.

Pendant plusieurs mois, des tests ont été menés, en collaboration avec 20 sections scoutes, afin de développer un outil simple et facile d’utilisation. “Cette démarche de partenariat avec les chefs nous a permis de construire une plateforme qui soit la plus en phase avec la réalité du scoutisme actuel. Nous sommes tous d’anciens animateurs mais les années passant, certains réflexes changent” conclut Arnaud de Cartier.

La plateforme, d’ores et déjà en ligne, est donc opérationnelle pour les camps de cet été.