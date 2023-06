Un Youtubeur dévoile des informations sur les étudiants impliqués dans l'affaire Sanda Dia

En tout, la vidéo ne sera restée en ligne que quelques heures, mais assez pour avoir engrangé des dizaines de milliers de vue. Choqué par le verdict dans l'affaire Sanda Dia, du nom de cet étudiant mort au cours d'un bizutage particulièrement violent, le Youtubeur Acid a décidé de dévoiler le nom de plusieurs membres du cercle estudiantin Reuzegom (KU Leuven).

"Les peines de travaux d'intérêt général et les amendes ne suffisent pas", a commencé le jeune homme. Pour rappel, les 18 membres du cercle estudiantin ont été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général et à 400 euros de dommages et intérêts pour homicide involontaire, de traitement dégradant et d'infractions à la législation sur le bien-être animal. "Je n'ai pas peur d'eux", a-t-il poursuivi avant de citer leur nom et de donner des détails sur leur vie privée.

Comme l'explique Het Laatste Nieuws, le jeune homme a nommé quatre personnes : deux personnes qui ont joué un rôle de premier plan dans l'histoire et deux personnes qui n'avaient rien à voir dans cette affaire. Des photos ont également été partagées.

Quelles ont été les réactions?

Contactés par le média flamand, des avocats ont dénoncé cette vidéo, qui a par ailleurs été supprimée par Youtube pour manquement à ses conditions d'utilisation.

"Vous pouvez critiquer le jugement. Mais il est urgent de mettre un terme à ce type de pratiques", a déclaré Me Joris Van Cauter, un des avocats d'étudiants accusés. "Critiquer le pouvoir judiciaire ne me pose aucun problème. Mais si vous le critiquez en jouant vous-même au juge sans avoir une connaissance suffisante de l'affaire, je pense alors que l'on assiste à une évolution dangereuse", a déclaré Walter Damen, un autre avocat défenseur des étudiants.

Sur Instagram, le Youtubeur a déploré avoir été pointé du doigt pour sa vidéo. "Il y a deux poids, deux mesures", a-t-il conclu.

Une manifestation pacifique a eu lieu dimanche devant le Palais de justice de Bruxelles pour dénoncer une "injustice". Ses organisateurs, des étudiants francophones et néerlandophones, entendaient dénoncer un verdict considéré comme trop clément dans l'affaire Sanda Dia. La veille, une autre manifestation avait déjà eu lieu à Anvers.

Que s'est-il passé lors du baptême de Sanda Dia?

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime était décédée deux jours plus tard à l'hôpital.