"On va aussi te baptiser" : l'avocat d'un membre du cercle Reuzegom reçoit une lettre de menace

L'auteur de la lettre souhaite également à l'avocat des nuits blanches et promet, selon ses propres termes, d'y veiller dans un avenir proche. "On va aussi te baptiser avec de l'eau et de l'huile de poisson, bien fraîches par ces températures chaudes. Porte-toi bien, Jorisken, et peut-être à bientôt au comptoir?", ajoute encore la lettre.

Le courrier a été signé d'un "groupe de fans ardents d'ACID"? Celui-ci n'est autre que le YouTuber qui a posté une vidéo la semaine dernière dans laquelle il a cité le nom de quatre membres du cercle Reuzegom. Deux d'entre eux ont été condamnés lors du procès, les deux autres n'étaient pas poursuivis. Aucune information judiciaire n'a été ouverte contre lui.