Un restaurant éphémère itinérant créé par 5 étudiants en Gestion Hôtelière

Les cinq jeunes entrepreneurs ont décidé de louer des salles de banquets pour éviter les surprises liées aux frais et ont prévu d'être itinérants. L'équipe, composée de tous les membres en cuisine lors de la mise en place, sera ensuite répartie, deux s'occupant de la salle. L'aventure commencera à la Ferme de José entre le 21 et le 25 juin, puis fera escale sur une péniche à Namur du 28 juin au 2 juillet, pour enfin arriver à Marche-en-Famenne. Si l’agenda est presque clôturé à Namur, il reste encore quelques tables disponibles à Herve et à Marche-en-Famenne. Les menus et les réservations sont disponibles sur le site https://booktable.app/les-5-elements/ ou au 0470 55 29 33

Le projet "Les 5 éléments" se clôturera à Marche-en-Famenne du 12 au 16 juillet, Les 5 éléments ouvriront leur restaurant éphémère itinérant à la salle La Source dans le cadre de leur projet étudiant. Ils proposeront un service de midi et un service du soir pendant ces cinq jours. L'objectif des étudiants est de faire découvrir les trésors culinaires et les produits du terroir de la région de Herve, tels que le sirop de Liège, les légumes, les fromages et les viandes, à travers un menu composé de trois à cinq services ou une formule lunch. Ils prévoient de créer un menu innovant et créatif mettant en valeur la richesse et la qualité de ces produits locaux.