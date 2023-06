Cela s’est passé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2022. Les deux jeunes croisent le chemin d’une camionnette alors qu’ils rentrent de soirée. Il est 1h du matin. Les étudiants se rapprochent du véhicule après avoir été interpellés par les occupants de la camionnette. C’est là qu’ils sont aspergés par le contenu d’une bouteille qui sera identifiée comme étant de l’acide sulfurique.

”Dix secondes après, j’ai baissé les yeux et je n’avais plus de t-shirt”, raconte l’un d’eux. “Je sentais ma peau qui me grattait, c’était insupportable.”

Paniqués, les deux jeunes décident de se débarrasser de cette substance en plongeant dans la Charente. “Je ne voyais rien, donc je me suis jeté dans le vide en espérant tomber dans l’eau”, a raconté l’un des deux jeunes.

Le plus jeune au moment des faits est celui qui est le plus touché, notamment aux mains et au visage. Il a déjà subi 5 opérations et des greffes de peau. Aujourd’hui, il confie avoir du mal de croiser une voiture ou une camionnette. Même s’il sait qu’il était là “au mauvais endroit au mauvais moment”, il reste évidemment traumatisé. D’autant qu’il a entendu les deux assaillants ricaner avant de s’enfuir.

Pour l’instant, l’enquête est au point mort. La police a donc lancé un appel à témoins en espérant avoir plus d’informations.