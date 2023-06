”Un scandale d’État” : des centaines de professeurs refusent de noter les examens au Royaume-Uni

”Nous sommes face à un scandale d’État […] Cela marque la fin d’un parcours profondément décourageant”, résume l’étudiante Kimi Chaddah, qui a dû faire face à cette grève, mais également à la pandémie de Covid et à d’autres réformes. D’autres y voient une “gifle en plein visage”.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’étudiants se plaignent des conséquences de la grève. Toutefois, la plupart ne blâment pas les grévistes. Ils blâment surtout les universités qui, selon eux, n’ont pas fait assez pour résoudre le problème avant la fin de l’année.

Pourquoi y a-t-il une grève des cotations ?

Les membres de l’University and College Union (UCU), le principal syndicat de l’enseignement supérieur présent dans 145 établissements britanniques, ont décidé de refuser de corriger les examens suite à un différend sur les salaires et les conditions de travail. Ils réclament une hausse de salaire correspondant à l’inflation, et la fin des contrats temporaires, explique la BBC.

En réalité, tous les professeurs ne font pas partie de ce syndicat, ce qui explique que tous les enseignants ne sont pas en grève. Selon les estimations, réalisées par l’Association des employeurs des universités et collèges (UCEA), moins de 10 % sont concernés par cette grève. D’autres estiment que 500.000 jeunes, nationaux et étrangers, sont concernés.

Quelles conséquences pour les étudiants ?

Chaque établissement réagit différemment. Certaines universités, comme celle de Cambridge, refusent de délivrer les diplômes tant que tous les cours n’ont pas été notés. L’Université d’Edimbourg a quant à elle choisi de diplômer les étudiants, même s’ils n’ont pas reçu toutes leurs notes. D’autres, enfin, se basent sur les notes de l’année pour attribuer une note finale.

Quels problèmes pour les étudiants ?

Malheureusement, les étudiants étrangers ont besoin une attestation de réussite pour renouveler leur visa. Or, ils devront peut-être attendre longtemps avant de l’avoir. D’autres étudiants se plaignent que leur diplôme “aura moins de valeur” s’il est délivré sans que les examens n’aient été corrigés. “Une remise de diplôme est censée être une célébration de ce que j’ai accompli”, explique Ollie Lewis. “Or, je traverserai la scène avec une feuille de papier blanche. Cela va avoir un impact pour tous les étudiants qui s’apprêtent à postuler avec ce diplôme. Ils auront moins de confiance en eux”, raconte-t-il à la BBC.

Précisons que certains étudiants ne savent toujours pas ce qu’il adviendra de leur année étant donné que plusieurs établissements tardent à prendre une décision.

Actuellement, les négociations entre universités et professeurs semblent dans l’impasse étant donné qu’aucune augmentation de salaire n’est pas prévue en 2023-2024. Les membres du syndicat ont précisé être prêts à continuer le boycott jusqu’à ce que les choses bougent.