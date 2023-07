La jeunesse belge au sommet mondial du développement durable de l’ONU : “Les décisions ne peuvent être prises sans consulter les jeunes”

Qu’allez-vous faire concrètement à New York ?

Je vais présenter les opinions de la jeunesse belge en rapport avec les sujets du sommet qui sont le développement durable et l’agenda 2030. Le but est de faire entendre leurs opinions auprès des autorités politiques mondiales et nationales. C’est un sommet similaire à celui de la COP mais sur une autre thématique. C’est en fait une plateforme d’échange entre tous les pays du monde pour faire des objectifs de développement durable de l’ONU une réalité mondiale. C’est une opportunité à saisir de pouvoir discuter avec la ministre du climat, Zakia Khattabi, la délégation belge présente sur place et le reste du monde. Ce sommet a encore plus d’importance cette année car la Belgique va présenter un Examen National Volontaire (VNR en anglais), un compte rendu de l’état du développement durable sur son territoire.

Quelles revendications principales allez-vous présenter lors de la conférence ?

Les messages principaux qu’on va porter à la conférence sont des thèmes liés aux deux projets qu’on a menés cette année : l’éducation à l’environnement et la mobilité internationale.

On a observé que 77 % des jeunes enquêtés estiment que l’environnement n’est pas assez présent dans le cursus scolaire en Belgique. Ensuite, en ce qui concerne la mobilité internationale, les jeunes sont pour la plupart conscients de la crise environnementale mais sont souvent démunis dans leurs déplacements à l’étranger. Par exemple, les solutions les plus polluantes comme l’avion reviennent beaucoup moins chères que le train. On veut insister sur le fait qu’il y a un besoin de repenser les modes de déplacement de manière durable que ça soit à l’échelle locale ou même internationale.

Pourquoi avoir choisi ces sujets en particulier ?

Ce sont des sujets qui nous parlaient, à nous, la team développement durable, et sur lesquels on voulait travailler. Ce sont aussi des thématiques qui sont directement liées au développement durable. Si on prend la mobilité durable, de nombreux aspects de la durabilité se répondent et peuvent être actionnés.

Le HLPF est un évènement mondial à grande ampleur. Pensez-vous que c’est un moyen de sensibiliser plus de monde ?

C’est ce qu’on aimerait, le but c’est de visibiliser un maximum notre présence là-bas. La clé, c’est que la jeunesse soit présente et représentée dans ce genre d’évènements capital. Si on n’était pas là, personne ne représenterait l’avis des jeunes. On aimerait une couverture médiatique suffisante sur nos déplacements à New York pour qu’après à notre retour en Belgique on puisse “ramener les dossiers” et pouvoir continuer à travailler dessus avec les ministres.

Selon vous, pourquoi est-il important de faire entendre la voix des jeunes ?

Ce sont des enjeux qui concernent la jeunesse tout particulièrement et qui vont s’étaler sur les prochaines décennies. Les décisions qu’on prend aujourd’hui auront des impacts dans les prochaines années. C’est la jeunesse qui sera mise en première ligne d’ici peu et qui verra les effets de ces décisions.

Avez-vous un dernier message ?

Les jeunes ne doivent pas hésiter à se mobiliser pour les causes qui leur tiennent à cœur. Et j’aimerais demander aux politiques de davantage nous inclure, nous écouter et davantage mettre en place les solutions qu’on propose.