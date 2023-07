Gangsters par alliance (Netflix)

Un film d’action humoristique pour commencer l’été. Gangsters par alliance est une comédie américaine sortie il y a tout juste quelques jours. La banque d’Owen est braquée alors qu’il est sur le point de se marier avec sa fiancée Parker. Il est convaincu que les malfrats qui ont réalisé cet acte sont les voleurs obéissant aux ordres de ses futurs beaux-parents, les “Ghost Bandits”.

Un film à regarder pour se détendre et rigoler, disponible sur Netflix depuis le 7 juillet 2023.

Mort sur le Nil (Disney +)

Rien de mieux qu’une histoire de crime façon Agatha Christie ! Une jeune et riche héritière, Linnet Ridgeway est retrouvée morte à bord d’un bateau de croisière. Elle venait tout juste de se marier avec le fiancé de sa meilleure amie, Simon Doyle. Le détective Hercule Poirot enquêtera sur ce meurtre et essayera de résoudre le mystère. Cette enquête pleine de rebondissements et de surprises sera disponible à partir du 14 juillet sur Disney +.

Élémentaire (Cinéma)

Les 4 éléments, l’eau, la terre, le feu et l’air vivent tous dans une ville nommée Element City. Flam, fille vivace et énergique rencontre Flack, un garçon sensible et peu sûr de lui. Les deux personnages se nouent d’amitié ce qui aura comme effet pour Flam de remettre en question les principes du monde qui l’entoure. Un dessin animé plein de couleurs à regarder en famille ou entre amis.

Copains pour toujours (Netflix)

Un groupe de 5 amis d’enfance se retrouve après 30 ans pour passer un week-end ensemble avec leurs femmes et leurs enfants. Pas mal de choses ont changé dans leurs vies depuis tout ce temps, mais une chose est sûre, ils sont restés enfants dans l’âme… Une bonne dose de rires garantie !

Disponible sur Netflix.

Barbie (Cinéma)

Probablement le film le plus attendu de l’année 2023, avec son univers plus que rose, Barbie débarque enfin dans les salles de cinéma ! Dans le Barbie Land il faut être parfait, si la perfection n’est pas atteinte, les personnes sont expulsées de l’univers des poupées. C’est le cas de Barbie qui n’aura pas d’autre choix que de partir dans le monde humain pour tenter de trouver son bonheur.