Outerbanks

Après la mort de son père, John B, un adolescent vivant sur une petite île appelée OuterBanks s’intéresse à un trésor mythique auquel son père était lié. Il veut se mettre à la recherche de celui-ci et demande donc à ses amis de l’aider à découvrir le mystère qui se cache derrière. Mais, John B est loin d’imaginer le danger que lui et ses amis encourent en s’engageant dans cette aventure !

Les trois saisons sont disponibles sur Netflix.

La loi de la plus forte

Mavis Beaumont, styliste, décide de changer complètement sa vie après avoir vécu une rupture difficile. Elle va se mettre à la quête du bonheur et de l’amour de sa propre manière, et personne ne pourra l’arrêter. Découvrez cette nouvelle série inédite sur Netflix à partir du 13 juillet.

L’été où je suis devenue jolie

Depuis qu’elle est enfant, Belly passe toutes ses vacances d’été à Cousin’s Beach chez la meilleure amie de sa mère, Susannah. Elle et son frère se sont noués d’amitié avec les deux fils de cette dernière, Conrad et Jeremiah, et sont devenus inséparables avec le temps. Mais, cet été c’est différent, Belly a changé et l’été s’annonce bien différent des précédents. La première saison de cette série très estivale est disponible sur Prime Video et la suite arrive très prochainement !

Entre saisonniers

Découvrez cette série brésilienne parfaite pour l’été. Une bande de jeunes travaillent à l’hôtel Maresia durant l’été. Chacun a son histoire, chacun a ses motivations, le travail ensemble ne sera pas toujours facile mais l’été sera pleins d’aventures et de surprises ! Disponible sur Netflix.

Surviving summer

Summer Torres, une ado rebelle a été récemment renvoyée de son école à New York a été envoyée en Australie pour vivre avec des amis de la famille. Elle doit s’adapter à son nouvel endroit de vie, ce qui n’est pas toujours facile…. Une série à retrouver sur Netflix !