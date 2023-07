5 comptes Instagram pour faire des progrès en anglais

Quels sont les 5 meilleurs comptes Instagram pour apprendre l’anglais ?

1. BBC Learning English

Il s’agit d’une gamme (Spotify, Youtube, Instagram) développée par la chaîne de télévision publique britannique. Elle s’adresse aux personnes désireuses d’apprendre l’anglais, peu importe leur niveau. Sur ce compte, on retrouve des vidéos présentant les erreurs les plus communes, des focus sur des points de grammaire, des synonymes de mots courants… Le compte est varié et propose du contenu quotidien. Même si vous avez un niveau avancé, ce compte vous servira à éviter certaines erreurs.

2. EFL Teacher

Toutes les semaines, ce compte met en avant plusieurs expressions de niveau C1/C2 en les agrémentant d’extraits de films où elles sont employées. Si vous avez déjà un bon niveau, on vous conseille vivement ce compte qui enrichira votre vocabulaire. Les extraits de films visuels et sonores sont également un petit plus qui permet de les retenir plus facilement.

3. EFL_Ana

Ce compte propose des focus sur des synonymes, sur des expressions en lien avec certains mots (comme par exemple toutes les expressions qui utilisent le mot “eye”) ou encore sur des thèmes bien précis (les parties du corps du chat).

4. Wannaspeakbyveroniq

Cette coach en ligne publie des vidéos courtes où elle joue des dialogues. Généralement, elle emploie des expressions utiles dans certaines situations (restaurant, vacances…) et propose une façon “basique” de dire les choses ainsi qu’une façon plus avancée pour celles et ceux qui voudraient enrichir leur vocabulaire.

5. Quickenglishfluency

Ce compte propose du contenu varié (image, vidéo, liste de vocabulaire) pour aider les personnes de niveau intermédiaire à s’améliorer. Il pointe les erreurs fréquemment commises, les meilleures façons de dire les choses pour avoir l’air plus naturel, mais fait aussi des récapitulatifs sur les différences entre l’anglais et l’américain. Un compte parfait pour brasser large dans ses révisions.