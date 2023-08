Parmi eux, la start-up NewsGuard a signalé la présence d’un danger qui ne semble pas diminuer : la présence de fake news. Pour ce faire, la start-up dédiée à la lutte contre les fake news a mis à l’épreuve ChatGPT ainsi que Google Bard.

Les deux agents conversationnels ont dû rédiger de brefs articles sur cent théories qui se sont révélées fausses dans la presse. Le but ? Voir si les intelligences artificielles faisaient le tri et démêlaient le vrai du faux.

Les résultats sont sans appel : les deux intelligences artificielles continuent de divulguer de fausses informations sur des sujets d’actualité. De son côté, ChatGPT a généré des informations incorrectes dans 98 % des cas tandis que Google Bard en a généré dans 80 % des cas.

Une IA “sournoise”

L’étude prouve également que ChatGPT est plus dangereux à un autre niveau : il est plus “persuasif et sournois que Bard”. NewsGuard explique que ChatGPT avait tendance à produire des réponses “autoritaires et factuellement fausses” là où Google Bard citait ses sources et apportait des éléments de contextes même si ses sources étaient parfois connues pour divulguer de fausses informations.

Prudence donc dans votre utilisation de ces intelligences artificielles, il n’y a rien de tel que la bibliothèque !