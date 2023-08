Anna fait partie de ces gens et est restée à l’Académie Kyiv-Mohyla, comme le rapporte la BBC. Fait insolite : certains étudiants actuels n’ont jamais assisté à un cours en personne dans l’institution. “Ils ont été acceptés pendant la pandémie de Covid, puis l’invasion à grande échelle de la Russie a eu lieu, donc ils n’ont jamais vraiment été en cours en personne, explique la jeune femme. C’est un peu triste.”

De plus, étant bénévole pour aider les candidats à s’inscrire, elle subit de nombreuses questions liées à la guerre : “Ils demandent assez souvent si nous avons suffisamment de places dans les abris si [leurs enfants] viennent étudier ici”.

Liza par contre, étudiante ukrainienne, a choisi de fuir le pays le plus tôt possible pour aller étudier en Allemagne et compte étudier à la frontière de la Suisse, dans la ville de Constance. Dans sa classe, la moitié des élèves a choisi de quitter le pays par peur de la guerre.

Des étudiants bloqués par la législation

D’autres étudiants n’ont pas eu le choix, comme les hommes qui ne peuvent pas quitter le territoire ukrainien pour étudier à l’étranger s’ils sont âgés de 18 à 60 ans. Cette obligation est globalement acceptée : “Les garçons ne blâment personne, ils comprennent que ce sont les règles et qu’elles doivent être respectées”, déclare Liza, une étudiante ukrainienne.

C’est pourquoi Misha, 17 ans, a hésité à fuir avant d’être bloqué en Ukraine. “Mes parents me poussaient tellement à partir quelque part parce que je pourrais être enrôlé dans l’armée, je pourrais être tué par une roquette”, déclare-t-il au micro de CNN. Mais le jeune n’a pas peur de la menace et a décidé de rester pour soutenir sa famille : “C’est peut-être une erreur de ma part, mais je m’en fiche, c’est comme ça que je veux vivre.”

Son but ? Pouvoir participer à la reconstruction du pays à travers ses études. “Je suis très optimiste concernant l’Ukraine. Avec des gens comme moi et mes amis… je pense que nous pouvons rendre l’Ukraine formidable”, dit-il avec aplomb.

De son côté, Stephan a également 17 ans. Il aurait pu partir étudier en Pologne mais il a décidé de rester en Ukraine et de suivre ses cours à distance. Tout comme Misha, il veut participer à l’avenir de son pays : “La guerre prendra bientôt fin, et nous devrons reconstruire l’Ukraine”, dit-il, solennel.