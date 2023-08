Pourquoi cette université s’apprête à envoyer une lettre à plusieurs milliers de Belges

À lire aussi

L’objectif de cette étude est de déterminer si les multiples crises qui ont fait trembler le monde et la Belgique ces dernières années ont affecté la santé mentale des Belges et s’ils reçoivent suffisamment d’aide. Selon Patrick Luyten, professeur de psychologie clinique de la KU Leuven, “la première 'Étude européenne sur les troubles mentaux' nous a appris que notre pays avait un score similaire à celui des autres pays occidentaux en termes de problèmes mentaux mais nous n’avons pas obtenu de bons résultats. Chez les femmes, par exemple, le risque de dépression était de vingt pour cent. Et maintenant, nous traversons le Covid-19, une guerre, la menace climatique en peu de temps. Cela rend le risque de problèmes psychologiques assez élevé.”

Pour aider la KU Leuven à mener à bien cette étude, les chercheurs invitent toutes les personnes recevant la lettre à prendre trente minutes pour répondre au questionnaire en ligne. Le bonus ? Chaque participant pourra ensuite demander un retour sur son propre état, et aussi recevoir des informations sur la santé mentale et sur les lignes d’assistance téléphonique, cas de besoin. On n’hésite donc pas à répondre à l’enquête !