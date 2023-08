Faire des sondages en ligne

Vous avez sûrement déjà vu ces sondages en ligne qui proposent une rémunération en échange de vos réponses à quelques questions. Eh bien il est possible d’en faire des revenus, si vous êtes suffisamment assidus. Des sites comme OpinionWorld ou SurveySpotter permettent effectivement de remporter de coquettes sommes à condition d’être régulier.

Donner des cours particuliers

C’est une méthode de plus en plus courante : donner des cours particuliers en ligne peut être une excellente façon de gagner votre croûte. Des sites tels que Superprof proposent des prix très confortables si vous souhaitez donner des cours dans une discipline que vous maîtrisez bien. On vérifiera évidemment vos qualifications et, selon celles-ci, vous pourrez facturer entre 15 et 50 euros de l’heure. Une offre plutôt rentable.

À lire aussi

Parler à un étranger

Ça peut sembler étrange au premier abord mais plusieurs plateformes proposent de discuter avec un étranger en ligne. Le but ? Capitaliser votre langue maternelle pour aider des étrangers à progresser en français. Vous pourrez discuter en visioconférence ou par téléphone. Il est possible alors de proposer à votre interlocuteur de le corriger ou de lui donner des petites leçons de français pour l’aider à progresser. Vous pouvez faire ça via des sites comme Préply ou Italky.

Récupérer des colis pour vos voisins

Cette pratique a le vent en poupe : récupérer des colis pour vos voisins vous permet de toucher plusieurs centaines d’euros par mois. Le principe ? Vous passez par une société de livraison telle que Homerr et, durant certaines plages horaires, vos voisins viennent récupérer leurs colis qui auront été livrés chez vous. Des plateformes telles que Vinted ont notamment recours à Homerr, ce qui rend l’utilisation de ce site de plus en plus lucrative.