L'Unizo demande d'ancrer dans la loi la limite des 600 heures pour les étudiants jobistes

L'organisation d'entrepreneurs flamande Unizo demande que la limite de 600 heures de travail par an pour un étudiant jobiste, qui est d'application en 2023 et 2024, soit maintenue par la suite et inscrite dans la législation. C'est ce qu'a déclaré mardi son administrateur délégué Danny Van Assche lors d'une remise de prix consacrée à ce type de travailleurs.