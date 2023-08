Vers une charte officielle des droits des jeunes? "Trop de jeunes ne sont pas au courant de leurs droits"

Actuellement, beaucoup de jeunes ignorent en effet en quoi consistent leurs droits. Même quand ils savent où chercher l'information, ils ne la comprennent pas toujours à cause des termes juridiques trop complexes. "Il n'existe pas non plus de texte légal spécifique à la jeunesse", explique le Forum des jeunes. "Selon les conventions humaines existantes, les jeunes bénéficient des mêmes droits que toute personne de la société. Mais ces instruments ne tiennent pas compte de la période de transition dans laquelle les jeunes se trouvent, à savoir le passage de l'enfance à l'âge adulte. Tous les textes ne s'accordent pas sur la définition d'un âge. L'ONU considère qu'un jeune est une personne entre 15 et 25 ans alors que la définition du Forum des Jeunes parle plutôt d'une personne entre 16 et 30 ans."

Pour trouver une solution à ces différents problèmes, le Forum des Jeunes a travaillé sur une proposition de Charte des Droits des Jeunes à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a répertorié les droits présents dans les textes existants et a demandé aux jeunes quels droits étaient importants pour eux. Après plusieurs mois de travail, voici les 12 droits qui se sont détachés. "Cette liste est non exhaustive et se veut évolutive. Elle représente avant tout une base de discussion", précise toutefois le Forum.

Quels sont les droits cruciaux pour les jeunes?

- Le droit au travail. Chaque jeune a le droit à un travail décent. En ce sens, les stages effectués après un cursus scolaire complet doivent être rémunérés.

- Le droit à la vie privée et à l’autonomie. Chaque jeune a droit au respect de la vie privée et le droit à l’autonomie, ce qui comprend le droit de décider pour soi.

- Le droit aux nouvelles technologies. Chaque jeune a le droit à un accès à internet et aux nouvelles technologies sans discrimination. Chaque jeune a le droit à une éducation bienveillante sur ce sujet dans le but de promouvoir une bonne utilisation de ces outils. De plus, chaque jeune a le droit d’être protégé·e contre toute forme d’abus et de cyberharcèlement.

- Le droit à la participation. Chaque jeune a le droit de participer à la vie politique, sociale et économique de sa communauté, peu importe le niveau de pouvoir concerné.

- Le droit au logement. Chaque jeune a droit à la stabilité et à un logement décent, à un prix abordable et ce sans discrimination, qui soit proche de ses lieux d’activités.

- Le droit à l'accueil. Tout·e jeune demandeur·se d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de retrouver une vie stable dans un environnement sécurisé, assurant son bon développement personnel, et ce sans discrimination.

- Le droit à l'éducation et à la formation. Chaque jeune a le droit à une éducation de qualité et accessible, notamment financièrement, et qui lui permet de s'épanouir. Tout·e jeune doit avoir accès à une offre conséquente de formations afin de pouvoir choisir réellement une orientation.

- Les droits sexuels et reproductifs. Chaque jeune a le droit de décider librement de son corps, de sa sexualité, de vivre son identité sexuelle et de choisir l’expression de son identité de genre. Chaque jeune a le droit de choisir ses partenaires, de décider de sa parentalité ou non et ce sans violence, contrainte ou discrimination. Chaque jeune a le droit de bénéficier d’un accès à l’information relative à la sexualité, à la contraception et aux soins de santé.

- Le droit à une énergie propre et renouvelable. En lien avec le droit à un logement décent, tout·e jeune a droit à une énergie propre et abordable dans le but de contribuer activement à la transition vers une société plus durable.

- Le droit aux loisirs, à la culture et aux médias. Chaque jeune a droit à avoir libre accès aux loisirs et aux sports, accessibles financièrement et géographiquement proches. Chaque jeune a le droit d’avoir un accès à la culture sous toutes ses formes. Chaque jeune a le droit à un accès à une information de qualité, accessible financièrement et au langage adapté.

- Le droit à un environnement sain. L’environnement ayant un impact sur le bien-être et la santé, chaque jeune a le droit de vivre dans un environnement sain et protégé.

- Le droit à la paix. Tout·e jeune a le droit de vivre dans des conditions nationales et internationales de paix et à l’abri de violences.

Quelle est l'utilité de cette charte?

Le Forum des Jeunes souhaite avant tout attirer l’attention sur la nécessité de former et d’informer les jeunes sur leurs droits. "Pour ce faire, il est essentiel de rendre cette information accessible à différents endroits, notamment à l’école, dans les médias et à travers le Secteur Jeunesse."

Il propose plusieurs ainsi des pistes d’action à différents niveaux : au niveau local, par le soutien à différents secteurs (jeunesse, médias, écoles) afin d’informer les jeunes sur leurs droits et de visibiliser les diverses sources d’informations qui existent déjà ; à l’international, par une réflexion sur la création d’une définition universelle de la jeunesse et l’élaboration d’un instrument légal consacrant leurs droits.