Un nombre record de jeunes ont déjà quitté leur employeur cette année

Ce sont surtout les jeunes (43,5%) qui remettent leur préavis d'eux-mêmes, d'après cette étude menée auprès de 5.000 entreprises belges issues du secteur privé. Si les ruptures conventionnelles ont augmenté de 13,4% en 2023, les licenciements sont quant à eux restés minoritaires (18%).

Autre constat mis en lumière par l'étude: au moment de leur départ, les jeunes sont bien plus longtemps en service auprès de leur employeur qu'auparavant. Les travailleurs ayant remis leur préavis au cours des derniers mois étaient en service depuis 1,27 an en moyenne, contre 0,76 an en 2020. À Bruxelles, par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans sont nettement plus longtemps en service avant la résiliation de leur contrat (1,4 an) par rapport à la Flandre (1,27 an) et à la Wallonie (1,17 an).