Participants, programme, horaire : tout savoir sur le GP Explorer 2 de Squeezie

Qu’est-ce le GP Explorer ?

Il s’agit d’une course de Formule 4 dans laquelle 24 personnalités s’affrontent sur le circuit Bugatti des 24h du Mans. L’événement est ouvert au public et transmis toute la journée sur la chaîne Twitch de Squeezie. L’année dernière, c’est Sylvain de la chaîne Vilebrequin qui avait remporté la course.

Qui sont les participants du Gp Explorer 2 ?

L’année dernière, 22 créateurs de contenus, dont trois femmes seulement, se sont mis dans la peau de Charles Leclerc ou Max Verstappen. Cette année, il y a 24 personnalités, dont six femmes, réparties en 12 écuries. Squeezie n’a plus misé uniquement sur les créateurs de contenu, puisque trois rappeurs prendront place dans une voiture de course : SCH, Kekra et Soso Maness. Petit bonus, deux vrais pilotes de F1 assisteront à la course depuis les gradins : les Français de chez Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Écurie 1 : Squeezie&Gotaga

Écurie 2 : Seb la Frite&Maghla

Écurie 3 : Kaatsup&LeBouseuh

Écurie 4 : Étienne Moustache&Amixem

Écurie 5 : Djilsi&Theodort

Écurie 6 : AnaOnAir&Maxime Biaggi

Écurie 7 : RebeuDeter&Kekra

Écurie 8 : BagheraJones&Horty

Écurie 9 : Mister V&Theo Juice

Écurie 10 : Depielo&Manon

Écurie 11 : Sylvain&Pierre de la chaîne Vilebrequin

Écurie 12 : SCH et Soso Maness

Quel est le programme du GP Explorer 2 ?

L’événement se tiendra au Circuit Bugatti du Mans. Le programme est le suivant :

9h : début des essais libres

14h : début des Qualifications

19h : départ de la course

Quelle est l’heure de début du GP Explorer 2 ?

Le GP Explorer 2 débute dès 8h, sur la chaîne Twitch de Squeezie. La course ne débutera toutefois qu’à 19h.

Où voir le GP Explorer 2 ?

60.000 visiteurs sont attendus sur place, mais la majorité des gens le suivront sur la chaîne Twitch de Squeezie.