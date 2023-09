Un webinaire gratuit à destination des étudiants-entrepreneurs engagés

Durant ce webinaire gratuit, qui aura lieu le 19 septembre prochain et où on peut s’inscrire ici, les étudiantes et étudiants pourront en découvrir plus sur ce programme, sur l’entrepreneuriat étudiant en général, mais également poser leurs questions aux précédents lauréats. En effet, 11 projets durables développés par des étudiants-entrepreneurs seront présentés au cours de ce webinaire. Parmi ceux-ci, entre autres, Mineralio, un projet qui valorise les biominéraux comme les coquilles de moule en les transformant en matériaux biosourcés ou encore b_relieved, qui propose un dispositif pour soulager de manière durable les règles douloureuses.

En 2023, 13 initiatives ont bénéficié d’une bourse allant jusqu’à 5.000 euros grâce au soutien du Fonds Albert Vanhee pour les Générations Futures, du SPF Environnement, du SPW Economie, de l’Agence wallonne Air Climat, du Gouvernement Flamand et de Bruxelles Environnement.

Ces lauréats rejoignent les 39 autres initiatives primées par “Prototyping the Future” depuis 2019. Au bout de 5 éditions, ces 52 projets auront bénéficié de près d’un quart de million d’euros pour concrétiser leurs idées innovantes et durables.