Une université belge dans le top 10 des plus belles universités d'Europe

L'Europe est mondialement réputée pour son architecture. Au-delà des théâtres, musées, palais et églises, les universités aussi font partie des merveilles architecturales du Vieux Continent. The Knowledge Academy, un fournisseur de cours et contenus pour formations, a donc établi son classement des plus belles universités d'Europe. Pour ce faire, il a analysé le ratio des bâtiments en fonction du fameux nombre d'or.