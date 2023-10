Le calvaire d’une étudiante à Dubaï : une escale de 10 heures se transforme en séjour forcé de plusieurs mois

L’étudiante, qui revenait de vacances en Turquie, devait transiter 10h par Dubaï avant de rejoindre New York. Au moment de passer le contrôle de sécurité, mi-juillet, les membres du personnel lui ont demandé de retirer la gaine médicale qu’elle portait. Après quelques hésitations, la jeune femme a accepté et a été conduite dans une cabine à l’écart. Là, selon elle, l’agente qui l’accompagnait s’est montrée brutale. “Je me suis sentie violée”, a-t-elle déclaré à Detained in Dubai, une organisation qui fournit des conseils et une assistance juridique aux étrangers dans les Émirats arabes unis.

En panique, elle a tenté de remettre sa gaine elle-même mais, n’y arrivant pas, elle a poussé l’agente pour appeler à l’aide. “Je l’ai touchée sur le bras pendant que j’appelais mon amie à l’aide”, a-t-elle déclaré. C’est là que les choses se sont envenimées. La jeune femme a été poursuivie pour avoir “touché une agente des douanes”.

Les agents des douanes accusent l’étudiante d’agression et d’insultes, tandis que la jeune femme parle d’un contrôle “humiliant”.

Un séjour forcé à ses frais

Comme l’explique le Business Insider, le simple fait de porter plainte contre quelqu’un à Dubaï déclenche une procédure juridique complexe au cours de laquelle l’accusé est interdit de quitter le territoire. Récemment, une Américaine a été détenue plusieurs mois pour avoir crié. Elle a été libérée en échange de 1.000 dollars.

Depuis la mi-juillet, l’étudiante est contrainte d’aller d’hôtel en hôtel étant donné qu’elle ne peut pas rentrer chez elle, à New York. Le tout, à ses frais. Malheureusement, elle pourrait passer encore plusieurs mois aux Émirats arabes unis étant donné qu’elle risque une peine de prison.