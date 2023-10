L’UCLouvain se mobilise pour la semaine de la santé mentale

Le thème central cette année : la santé mentale et le travail, mis en avant dans le spectacle Burning, à découvrir ce lundi 9 septembre à Wolubilis (BXL) en partenariat avec UCLouvain culture et qui traite du burn-out. Il sera suivi d’un débat entre les comédiens Julien Fournier et Laurence Vielle et deux chercheuses UCLouvain, Moïra Mikolajczak (Institut de recherche en sciences psychologiques, Louvain-la-Neuve) et Sophie Thunus (Institut de recherche santé et société, Bruxelles).

Autre aspect important de cette semaine de la santé mentale : l’implication de la communauté étudiante. “Nous avons lancé un appel à projets aux étudiants qui ont proposé des activités pour sensibiliser leurs pairs”, explique Céline Douilliez, professeure de psychologie clinique à l’UCLouvain et responsable de l’événement. Parmi les initiatives étudiantes, deux kots-à-projets, le Kot Sang12 et le Kap Quart, ouvriront la semaine de la santé mentale en animant une Safe Place ce 9 octobre dans les locaux d’Univers Santé (Place des Wallons à Louvain-la-Neuve). D’autres initiatives étudiantes sensibiliseront à l’art-thérapie, permettront aux étudiants étrangers de nouer des liens…

Enfin, la semaine de la santé mentale sert à mettre en lumière les dispositifs existants à l’UCLouvain. “Les services d’aide, l’accompagnement psychologique, les plateformes technologiques… Il y a toute une série de ressources existantes pour les académiques, le personnel, les étudiants et la communauté au sens large que nous voulons visibiliser”.

Au total, 18 activités aborderont différents aspects liés à la santé mentale sur les campus de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles Woluwe. La semaine de la santé mentale de l’UCLouvain est née de la collaboration entre les équipes du Service d’aide aux étudiants, de l’Observatoire de la vie étudiante et d’Univers Santé, à l’initiative de l’enquête sur la santé mentale et le bien-être des étudiantes et étudiants, soutenue par le vice-rectorat aux affaires étudiantes.