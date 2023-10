Fait exceptionnel, l'événement se déroule le mardi et le mercredi plutôt que le mercredi et le jeudi. Nouveauté également, La Libre Etudiant sera présente sur la Grand-Place avec un stand qui proposera du café et la possibilité de faire des photos.

Quel est le programme des 24h vélo de LLN?

Comme son nom l'indique, les 24h vélo, c'est avant tout un événement sportif où des cyclistes se relaient durant 24 heures. Il existe plusieurs catégories:

- Vélo course : Il s'agit de faire le plus de tours possibles en 24 heures

- Vélo humanitaire : Des associations viennent défendre leur projet. Durant toute la durée de l'événement 10 cents par bière sont reversés dans une cagnotte partagée entre les associations en fonction du nombre de tours qu'elles ont effectués.

- Vélo folklorique : Il s'agit de vélos décorés pour l'occasion. Le plus beau vélo remporte un prix.

- Vélo aspu (association sportive du personnel universitaire) et alumni : Le personnel de l'université et les anciens étudiants pédalent le mardi de 13h à 21h.

- Vélo entreprise : Les entreprises peuvent se réunir au "Good News", un bar situé à deux pas du Village Course.

- Les 240 minutes : Cette course s’adresse aux jeunes entre 12 et 18 ans.

Le plan des 24h vélo LLN 2023 ©dr

Quels sont les concerts prévus aux 24h vélo 2023?

Des concerts auront lieu dans toute la ville, selon ces horaires :

- Parking Leclercq (FEDE) : de 13h à 4h du matin

- Grand-Place (ORGANE) : de 14h à 4h du matin

- Place de l'Université (PSYCHO/FLTR/UESM) : de 13h30 à 4h du matin

- Place Galilée/Sciences (CESEC/CI/AGRO) : de 13h à 4h du matin

- Place Cardinal Mercier (PIERRARD) : de 13h à 4h du matin

- Cortil du coq Hardi (CSE/Redbull) : de 13h à 4h du matin

- Rue des Blancs Chevaux (CSE/Brassikot)Fête des Voisins) : de 21h à minuit

Sans oublier le célèbre concert de clôture prévu le mercredi à 12h sur la Grand-Place avec le chanteur Iyaz en guest star, qui interprètera son tube "Replay".

Est-ce que tout le monde peut participer?

Tout le monde est le bienvenu aux 24h vélo, ne serait-ce que pour regarder l'épreuve sportive. Des activités sont également organisées pour les adultes et habitants de Louvain-la-Neuve, notamment la fête des voisins qui aura lieu à la rue des Blancs Chevaux. Les adolescents ne seront pas en reste puisque le KAP'nimations a prévu des activités dans le village anim'ado (rue des Blancs Chevaux également) à destination des 12-18 ans. Enfin, le Sac de Billes proposera un "village des enfants", situé Parc de la Source, afin que les plus petits puissent s'amuser.

Rappelons toutefois qu'un arrêté de police interdit aux mineurs de se trouver sur le site, de 23h à 7h.

Au moins 40.000 personnes attendues pour la 44e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve

Est-ce qu'on peut amener des boissons avec soi?

Rappelons-le, par ordonnance de police, il est interdit de détenir de l'alcool autre que les bières et bières spéciales. Il est également interdit d'amener des contenants en verre. Les contenants de plus de 500ml sont également interdits.

Est-ce qu'on peut avoir un sac avec soi?

Les sacs sont interdits dans les zones de concert, par ordonnance de police, excepté les petits sacs à main et les sacs banane.

Existe-t-il une appli des 24h vélo?

Depuis l'année dernière, une appli existe et regroupe toutes les informations pratiques. Il suffit de télécharger l'application MaCommunauté, de se créer un compte et de sélectionner "24 heures vélo LLN" dans l'agenda.

Louvain-La-Neuve: 24 heures vélo de Louvain-La-Neuve 2015 (JC guillaume) ©JC Guillaume

Comment se rendre aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve?

Le moyen le plus facile de se rendre aux 24heures vélo est le train. La SNCB prévoit en outre plusieurs trains de nuit spéciaux, de Louvain-la-Neuve vers Bruxelles et vers Namur. Le mardi, il y aura un train de Louvain-la-Neuve vers Bruxelles à 1h, 2h, 3h et 4h du matin. Les trains de nuit de Louvain-la-Neuve vers Namur partiront quant à eux à 1h30, 2h30, 3h30 et 4h30.

-> Plus d'infos sur le site de la SNCB.

Des navettes sont également prévues entre le site de l'Alma (Woluwé) et Louvain-la-Neuve.

Où se garer gratuitement pendant les 24h vélo de Louvain-la-Neuve?

Si vous le pouvez, privilégiez le train. Mais si vous devez absolument venir en voiture, préférez les parkings en périphérie de la ville comme le parking du bois de Lauzelle ou le parking Baudouin 1er.

Lors de cet événement, les parkings UCLouvain seront accessibles gratuitement.

Par ailleurs, le parking Grand-Place sera accessible gratuitement du mardi 24 octobre à 00h01 jusqu'au mercredi 25 octobre à 23h59. Les parkings Grand-Rue et Charlemagne seront eux aussi gratuits mais, attention, les entrées ne seront pas possibles du mardi 18h au mercredi 7h30 (il sera par contre toujours possible de sortir).

Le parking Accueil, lui, sera payant.