Ce qu'il faut savoir avant de faire un Erasmus

Une contribution de Soledhie Simon, membre de l'Etincelle, un kot-à-projet néo-louvaniste centré sur le journalisme dont La Libre Etudiant est partenaire.

Souvent quand on commence les études, on rêve de faire plein de choses, dont un Erasmus. Si pour certains, cela restera un rêve, d'autres l'ont réalisé. Mais comment cette vie à l’étranger se passe-t-elle ? Comment s’organiser pour arriver à gérer ce projet ? Nous avons interrogé des étudiants du Kot Erasmus.

Commençons déjà par définir un Erasmus. Ce mot vient de l'acronyme EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students. Il s'agit d'un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et les établissements d'enseignement à travers le monde entier. Ces personnes quittent leur ville universitaire pour une autre pour un quadrimestre en général.

Pourquoi faire le choix de partir en Erasmus?

Plusieurs réponses sont possibles. Pour Aure du kot Erasmus et étudiante en langues, c’est avant tout pour l'immersion totale dans une langue et donc pour améliorer ses compétences. Mais la culture l'intéresse aussi, tout comme apprendre une autre façon d’étudier. Pour d’autres, les raisons peuvent être un besoin pressant de voyager.

Comment commence l’aventure Erasmus ?

Avant le départ il y a une multitude de choses dont on ne se rend pas forcément compte. Pour Aure, il a fallu assister à une conférence qui explique le processus, les choses administratives à faire, les différents dossiers à rendre. Après tout ça, l’étudiant peut choisir sa destination dans une liste donnée par l’université. Son RAI (coordinateur) valide les différents cours. Dans certaines universités, surtout à l’étranger, tu peux également choisir toi-même ta destination mais alors c’est toi qui t’occupes d’organiser ton voyage sans coordinateur, ce qui rend la chose plus compliquée, on ne va pas se le cacher. Une fois toutes ces choses faites, tu peux commencer à rêver de ta destination et organiser petit à petit ton départ.

Que faut-il organiser avant son Erasmus ?

Certains étudiants du kot Erasmus ont été obligés de souscrire à une assurance avant de partir alors que certains comme Aure ont juste utilisé l’assurance Européenne (qu’on a logiquement tous). Donc veille à bien te renseigner avant ton départ.

Chose très importante: le logement. Cela peut parfois être l’étape la plus compliquée de ton organisation. En effet, il n’est pas rare de voir des étudiants Erasmus arriver sur leur nouveau campus sans logement et donc de devoir se débrouiller avec les hôtels ou autre.

Une chose à laquelle on ne pense pas : les valises. En effet, tu pars quelques mois à l’étranger donc il faut que tu prennes des habits en conséquence, mais tu as surement aussi envie de ramener un petit bout de chez toi, un objet réconfortant à l’autre bout du monde. Il peut donc s’avérer compliqué de transporter tout ça en respectant les règles de poids que les compagnies t’autorisent. Essaye donc de voyager léger quitte à partir avec peu et de racheter quelques vêtements une fois sur place.

Enfin, certains étudiants pensent déjà aux voyages qu’ils vont faire. C’est le cas de Mélia qui expliquait que c’était une des premières choses auxquelles elle avait regardé. Pour elle, c’est important de profiter de cet Erasmus pour sortir de sa zone de confort et faire des choses inhabituelles, hors du commun.

Ils sont tous également tombé d’accord pour dire qu’il était également important de ramener des photos ou souvenir de sa vie hors Erasmus, il est parfois compliqué de s’acclimater ou il est possible d’avoir un peu le blues Pendant ces moments-là, ça peut faire du bien d’avoir son objet chouchou avec soi.

Un Erasmus c’est un projet qui s’étend sur des mois, il est malheureusement impossible de tout lister dans cet article mais, le plus important, c'est de se préparer mentalement à vivre une aventure dont tu te souviendras!