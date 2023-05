Le chef-lieu de Flandre-Orientale a remporté la première place parmi les autres villes finalistes : Padoue (Italie), Toulouse (France), Valence (Espagne) et Vienne (Autriche). Précisons toutefois que toutes les villes étudiantes belges n’étaient pas en compétition !

”Nous avons été choisis comme meilleure destination par la Commission européenne et des représentants de différentes associations internationales d’étudiants”, s’est réjoui Frederik De Decker, responsable des relations internationales à l’UGent.

Un bon accueil

Si Gand a été choisie, c’est, explique la VRT, en raison de “l’excellente expérience rapportée par d’anciens étudiants Erasmus, la bonne collaboration entre l’université, les écoles supérieures, la ville et l’association internationale d’étudiants.”

”Nous le devons certainement aussi à notre bon accueil des étudiants et l’aide que nous leur fournissons pour des problèmes pressants, comme le logement. Ce n’est pas évident pour des étudiants internationaux non plus de trouver un kot à Gand.”

Pour faire face à la pénurie de logements, l’Université de Gand a loué des chambres d’hôtels et a également loué des logements à Bruges. Malgré tout, l’établissement assure qu’il reste encore de la place pour accueillir plus d’étudiants étrangers. “Gand accueille chaque année 1.500 étudiants Erasmus. Ils pourraient être encore un peu plus nombreux”, a confirmé Frederik De Decker.

Les étudiants étrangers peuvent en tout cas compter sur l’accueil de l’université, mais également sur le réseau ESN (Erasmus Student Network), fondé à Gand, qui facilite l’intégration des jeunes venus en échange en Belgique.