Thomas, 27 ans, est parti en Erasmus six mois à Montréal. L’occasion pour lui de pouvoir étudier dans un établissement international prestigieux et ce, à un prix très avantageux.

”Je voulais absolument aller à HEC Montréal. Je trouvais que ce serait un plus à mettre sur mon CV et, en plus, j’avais déjà été au Canada et j’avais envie d’y retourner. J’ai donc pris le risque de mettre une seule destination dans mes demandes au lieu de trois. Heureusement pour moi, ça a été accepté”, se souvient-il.

Ensuite, tout s’est fait rapidement. L’école a géré les détails et, lui, a dû trouver un logement. Pour lui, cela s’est fait très facilement. “J’ai trouvé une chambre dans une coloc internationale. Comme on connaissait l’identité de tous les étudiants qui en feraient partie, on a créé un groupe de discussion. Cela nous a permis de faire connaissance avant d’arriver.”

Qu’est-ce qui l’a marqué lors de son Erasmus au Canada ?

Thomas a été frappé par beaucoup de choses mais, tout d’abord, par la façon d’enseigner. “Là-bas, le prof ne parle pas tout seul pendant deux heures. Les étudiants co-construisent le cours avec lui. La participation en classe vaut pour un tiers de la note. On a des travaux à faire avant chaque cours afin de préparer la matière et être en mesure d’intervenir. Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette façon de faire car on assimile la matière toute l’année et ça crée des liens entre les étudiants et les professeurs.”

Photos de l'Erasmus de Thomas au Canada. ©DR

Difficile de parler du Canada sans parler de la météo et de ses hivers rigoureux. “Je suis arrivé en août, donc c’était l’été. Mais je suis resté jusqu’en janvier, j’ai donc dû affronter les températures négatives. J’avais acheté des choses avant de partir mais ça ne correspondait pas aux températures donc finalement j’ai dû racheter là-bas. Avec les bons vêtements, c’est tout à fait supportable.”

Au-delà des voyages qu’il a pu faire dans la zone autour du Canada, une autre chose qui l’a marqué sont les transports en commun très safe. “Après 18h, on peut demander au chauffeur de s’arrêter en dehors des arrêts. J’ai vu plein de femmes le faire et je trouve ça génial. Cela évite de marcher dans le noir seule.”

Quelle anecdote marquante lors de son Erasmus au Canada ?

”J’ai failli me faire virer de ma coloc dès mon premier jour là-bas”, se souvient Thomas. “On avait décidé de faire une fête à la coloc pour notre arrivée. Chacun a invité 5-6 étudiants rencontrés lors du Welcome Day. Mais ça a dérapé, on s’est retrouvé à une centaine. Les voisins ont prévenu le proprio qui a vraiment été très mécontent. Il voulait nous mettre à la porte. Mais ça a fini par s’arranger puisqu’on lui a promis qu’on ne le ferait plus.”

Dans un registre un peu plus studieux, Thomas se souvient du jour où il a pu aller voir une conférence de Barack Obama grâce à des places gagnées avec son équipe de débat. “C’était fou de le voir en vrai.”

Quels conseils pour un Erasmus au Canada ?

Thomas a apprécié son expérience de A à Z et la conseille à tout le monde. “C’est une extraordinaire façon de se dépasser”, explique-t-il. “Je conseillerais aux étudiants de ne pas hésiter à faire connaissance avec des gens avant d’arriver et, s’ils n’y arrivent pas, de participer aux activités d’accueil des nouveaux, c’est très important. En ce qui concerne le Canada plus spécifiquement, je conseille d’attendre d’être là-bas pour acheter des vêtements d’hiver, sauf si vous débarquez à cette saison-là. Enfin, le prix de la nourriture (surtout de la viande) est assez cher là-bas, donc je leur conseille de se diriger vers les cantines ou les marchés couverts qui sont moins chers que les supermarchés.”

