Deux villes belges dans le top 100 des meilleures villes étudiantes

QS Quacquarelli Symonds, célèbre pour son classement des meilleures universités, a publié le 19 juillet son classement des meilleures villes étudiantes. Pour établir ce classement intitulé QS Best Student Cities 2024, plusieurs indicateurs ont été pris en compte : le prestige des universités, la répartition des étudiants, l'attractivité, l'activité des employeurs, l'accessibilité et le ressenti des étudiantes et étudiants. Notons également que les villes sélectionnées devaient obligatoirement avoir plus de 250.000 habitants, ce qui a automatiquement écarté de nombreux campus plus petits (comme celui de Louvain-la-Neuve).