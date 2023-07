Julie, 21 ans, est étudiante en première année de master à HEC en sciences de gestion. Lorsqu’est venu le moment de partir en Erasmus, elle n’a pas hésité très longtemps. “Je voulais une destination proche de la Belgique où je pourrais pratiquer mon néerlandais. Mon choix s’est donc porté sur les Pays-Bas.” Durant le deuxième semestre de 2021, elle s’est donc retrouvée dans l’Université de Groningen, dans le nord des Pays-Bas.

”Ça, c’était mon premier Erasmus”, nous précise la jeune femme qui va en faire trois au total durant son cursus. “J’en ai fait un à Paris, et je vais commencer un dernier Erasmus à Aix-en-Provence.”

Qu’est-ce qui l’a marquée lors de son Erasmus aux Pays-Bas ?

La première chose qui l’a marquée aux Pays-Bas est, sans surprise, la présence des vélos. “C’est un moyen de transport vraiment ancré dans leur mentalité. Je ne m’attendais quand même pas à ce qu’il y en ait autant. L’avantage, c’est qu’à Groningen, le centre-ville est interdit aux voitures, donc c’est très sécurisant d’y rouler à vélo.”

Julie explique aussi avoir été impressionnée par le niveau d’anglais. “J’ai l’impression que le niveau est plus poussé que chez nous. Mais, le problème, c’est que quand on veut leur parler en néerlandais, ils nous répondent automatiquement en anglais. C’est gentil mais, du coup, je n’ai pas progressé. Pire, quand je suis revenue, j’avais encore plus de mal à parler néerlandais. Par contre, mon niveau d’anglais avait bien augmenté.”

Enfin, les cours sont donnés différemment. “Je ne vais pas parler pour tous les établissements car je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais j’avais régulièrement cours en petits groupes. On est plus proche des professeurs. En Belgique, dans mon école, c’était plutôt des grands amphis. J’ai aussi l’impression qu’aux Pays-Bas, c’est plus axé sur la recherche.”

Quelles anecdotes lors de son Erasmus aux Pays-Bas ?

Julie, qui se définissait comme quelqu’un de timide, nous a expliqué l’être de moins en moins grâce à son Erasmus où elle a pu se dépasser. Elle a aimé rencontrer de nouvelles personnes, faire des sorties avec eux et se balader à vélo. Mais une balade à vélo restera particulièrement gravée dans son esprit. “Je souffrais de douleurs aux reins depuis quelques jours, j’ai donc cherché un médecin mais je n’y suis pas arrivée puisque la plupart ne prenaient plus de nouveaux patients. Puisque je commençais à avoir de plus en plus mal, j’ai décidé de me rendre aux urgences, à vélo. J’ai expliqué ce que j’avais. On m’a dit que j’avais une infection et que si j’étais venue un jour plus tard, j’aurais pu être hospitalisée. C’est le genre de truc qui peut arriver partout, mais ce n’est quand même pas commun d’aller aux urgences à vélo.”

”Les périodes d’examens sont un peu différentes dans l’université où j’étais. Il y a quatre périodes d’examens par an au lieu de deux. C’est moins stressant car on travaille de manière plus régulière. Je trouve ce rythme mieux adapté aux étudiants. Quand je suis rentrée en Belgique, ça m’a fait bizarre de reprendre les blocus 'classiques'. J’ai eu un peu de mal à me refaire à rythme.”

Quels conseils pour un Erasmus aux Pays-Bas ?

Comme beaucoup d’étudiants partis en Erasmus, Julie conseille de trouver un logement rapidement. Elle conseille également d’essayer de parler aux gens en néerlandais. “Mon regret est que je n’ai pas assez parlé avec les locaux, mais ce n’était pas toujours facile de tisser des liens avec les jeunes, même si l’université a organisé des activités d’accueil. J’avais beaucoup de cours à distance. Si c’était à refaire, j’essaierais vraiment de parler davantage néerlandais.”

